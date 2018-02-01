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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

Охранников стоянки в Казахстане пугают звуки из сгоревшего автобуса

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (47)
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Несколько дней назад автобус, в котором сгорели 52 узбекистанца, с места трагедии доставили на стоянку в Актобе

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Из автобуса, в котором сгорели 52 узбекистанца в Актюбинской области Казахстана, по ночам доносятся странные звуки, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на "31 канал".

Несколько дней назад сгоревший автобус с места трагедии доставили на стоянку в Актобе. Как утверждают охранники, теперь по ночам они слышат различные звуки, похожие на человеческие голоса.

"Примерно в час-два ночи можно прийти и послушать, как души погибших кричат и просят", — рассказал охранник.

Напомним, утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

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Трое водителей автобуса, жители Южно-Казахстанской области, проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному после гибели пассажиров. В настоящее время водители находятся под арестом в Актобе.

Всех жертв трагедии похоронили в Узбекистане. После ЧП президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. В комиссию, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (47)
Теги:
Казахстан, Происшествие на транспорте



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