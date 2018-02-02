Мосгорсуд разрешил Али Ферузу выехать за границу

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Мосгорсуд повторно рассмотрел жалобу Али Феруза и приостановил его выдворение, а также разрешил выехать из России в третью страну.
"Он готов выехать в Германию, он хочет выехать, он купил билеты, у него есть все документы для этого", — сказал адвокат журналиста Даниил Хаймович во время заседания.
Адвокат Хаймович говорит, что суд фактически разрешил Али Ферузу уехать в третью страну. Защитник отмечает, что по закону это и так было возможно, но приставы не позволяли Али уехать. Теперь, после решения суда, он намерен обратиться с заявлением к судебным приставам.
Накануне Басманный районный суд города Москвы признал редакцию "Новой газеты" виновной в нарушении ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.
Речь идет о публикации в "Новой газете" статей автора Али Феруза из Узбекистана (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.
На прошлой неделе Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России. По мнению суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы "не получили должной правовой оценки".