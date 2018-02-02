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Худоберди Нурматов

Мосгорсуд разрешил Али Ферузу выехать за границу

AP Photo / Pavel Golovkin
Происшествия
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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (21)
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Адвокат Али Феруза просил разрешить ему выехать в Германию. Ранее Верховный суд приостановил выдворение журналиста из России в Узбекистан, однако выехать из страны он не мог из за нахождения в центре для мигрантов "Сахарово"

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Мосгорсуд повторно рассмотрел жалобу Али Феруза и приостановил его выдворение, а также разрешил выехать из России в третью страну.

"Он готов выехать в Германию, он хочет выехать, он купил билеты, у него есть все документы для этого", — сказал адвокат журналиста Даниил Хаймович во время заседания.

Адвокат Хаймович говорит, что суд фактически разрешил Али Ферузу уехать в третью страну. Защитник отмечает, что по закону это и так было возможно, но приставы не позволяли Али уехать. Теперь, после решения суда, он намерен обратиться с заявлением к судебным приставам.

Худерберды Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Али Феруз награжден орденом Сахарова "За мужество"
Сейчас в Басманном суде находится еще одно дело о выдворении Феруза в связи с работой в "Новой газете" без разрешения — решение по нему не принимается уже два месяца, защитник предполагает, что судья ждала сегодняшнего постановления Мосгорсуда.

Накануне Басманный районный суд города Москвы признал редакцию "Новой газеты" виновной в нарушении ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Речь идет о публикации в "Новой газете" статей автора Али Феруза из Узбекистана (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Худерберды Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Кто такой Али Феруз и за что его выдворяют из России в Узбекистан
В августе прошлого года суд постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан. Тогда он подал жалобу в ЕСПЧ, который запретил высылать его до вынесения решения. Сейчас Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан "Сахарово".

На прошлой неделе Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России. По мнению суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы "не получили должной правовой оценки".

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (21)
Теги:
выдворение, суд, миграционное законодательство РФ, Худоберди Нурматов, Али Феруз, Узбекистан, Россия



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