В Узбекистане сбит второй инспектор ДПС за три дня

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане произошел второй за три дня случай наезда водителя, нарушавшего правила дорожного движения, на сотрудника ДПС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Третьего февраля в 11:20 часов Ф.Бакаев 1983 года рождения, проживающий в Пешкунском районе Бухарской области, управляя автомобилем марки "Спарк", на улице Ибн Сино сбил инспектора ДПС УБДД рядового Т.Асадова, который нес службу на этой улице", — отметили в МВД.
Напомним, что 1 февраля пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2107" в Хиве сбил инспектора ДПС Х.Хайитова на улице Амира Тимура.
В результате происшествия инспектор с диагнозом "закрытая травма головы и закрытый перелом правой ключицы" был госпитализирован.