В Узбекистане сбит второй инспектор ДПС за три дня

В минувшую субботу в Бухаре произошел инцидент на дороге, в ходе которого был сбит инспектор ДПС УБДД рядовой Т.Асадов

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Узбекистане произошел второй за три дня случай наезда водителя, нарушавшего правила дорожного движения, на сотрудника ДПС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Третьего февраля в 11:20 часов Ф.Бакаев 1983 года рождения, проживающий в Пешкунском районе Бухарской области, управляя автомобилем марки "Спарк", на улице Ибн Сино сбил инспектора ДПС УБДД рядового Т.Асадова, который нес службу на этой улице", — отметили в МВД.

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В результате полученных травм рядовой Асадов был госпитализирован. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, что 1 февраля пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2107" в Хиве сбил инспектора ДПС Х.Хайитова на улице Амира Тимура.

В результате происшествия инспектор с диагнозом "закрытая травма головы и закрытый перелом правой ключицы" был госпитализирован.