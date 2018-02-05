В Термезе сотрудники МЧС взломали дверь квартиры, чтобы спасти подростка

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Термезе сотрудники МЧС Узбекистана взломали дверь квартиры, чтобы спасти 13-летнего подростка.

"В УЧС Сурхандарьинской области на номер 1050 поступил звонок от жительницы Термеза, которая просила помочь открыть захлопнувшуюся дверь квартиры, где остался ее сын, и она не может до него достучаться", — сообщает пресс-служба МЧС.

© МЧС Узбекистана Спасение юноши в Сурхандарьинской области

К тому же в помещении была не выключена газовая плита.

"Вскрыв двери, спасатели обнаружили в квартире лежащего без сознания подростка. По всему помещению распространялся густой, едкий дым, исходивший от расплавившейся розетки, к которой был подключен кондиционер", — говорится в сообщении.

Спасатели вынесли из задымленной квартиры мальчика и передали его врачам скорой помощи. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.