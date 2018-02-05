В Москве пройдет слушание второго дела о беспорядках на Хованском кладбище

Следователи установили, что беспорядки организовали для того, чтобы вытеснить трудовых мигрантов с территории кладбища

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Мосгорсуд 18 февраля проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяна Солопова.

"В силу требований законодательства, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме", — пояснила она.

© Sputnik/ Максим Блинов Срок следствия по делу о драке на Хованском кладбище продлен

На данной стадии процесса решаются процессуальные вопросы предстоящего судебного заседания, судья решает, готово ли оно к рассмотрению по существу, подсудимые могут высказаться о форме судопроизводства.

В зависимости от роли каждого из 17 фигурантов, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек, превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли и более 30 получили ранения. Следователи установили, что начальник отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

Сообщается, что при расследовании дела один из участников беспорядков Сергей Ульихин признал вину и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, а другой — Владимир Колесников — признал вину частично.

Уголовное дело состоит более чем из 100 томов. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.