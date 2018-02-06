В Ташкенте душевнобольная девушка зарезала студента

"В три часа утра душевнобольная гражданка О.Бороненко 1989 года рождения в результате конфликта возле своего дома ударила ножом в грудь студента первого курса Ташкентского института текстильной и легкой промышленности М.Мамажонова, проживающего в Коканде", — отметили в МВД.
В результате происшествия 20-летний юноша умер на месте происшествия.
В стратегию, которая будет готова к апрелю, войдут задачи по инновационному развитию отраслей реального сектора экономики, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры