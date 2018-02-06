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Нож в руке

В Ташкенте душевнобольная девушка зарезала студента

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (86)
95803

Молодой человек погиб на месте от удара ножом в грудь

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте случилось очередное трагическое происшествие со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля, в Учтепинском районе столицы.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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"В три часа утра душевнобольная гражданка О.Бороненко 1989 года рождения в результате конфликта возле своего дома ударила ножом в грудь студента первого курса Ташкентского института текстильной и легкой промышленности М.Мамажонова, проживающего в Коканде", — отметили в МВД.

В результате происшествия 20-летний юноша умер на месте происшествия.

28-летняя женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ведется следствие.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (86)

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие, Чрезвычайное происшествие



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