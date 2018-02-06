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Узбекские милиционеры возле дома

В Бухарской области из-за взрыва газобаллона в авто погибли два человека

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (86)
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В результате эксплуатации старых баллонов за последние годы в Узбекистане было зафиксировано 55 взрывов, в результате которых пострадали 23 человека и 41 человек погиб

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Коганском районе Бухарской области из-за взрыва газового баллона в автомобиле погибло два человека, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Водитель в кабине автомобиля
Sputnik / Евгения Новоженина
В Узбекистане запретили старое газовое оборудование на авто
"2 февраля ночью произошел взрыв газового баллона в автомобиле марки "Матиз" на территории Коганского района Бухарской области, в результате которого погибли водитель и пассажир. В настоящее время проводятся следственные действия", — отметили в МВД.

Следственное управление при УВД Бухарской области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, что в стране с 1 февраля вступил в силу запрет на использование в автомобилях газобаллонного оборудования СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4. Теперь в авто можно устанавливать и использовать только стальные баллоны СПГ-1, имеющие цельнометаллический корпус.

В результате эксплуатации старых баллонов за последние годы в Узбекистане было зафиксировано 55 взрывов, в результате которых пострадали 23 человека и 41 человек погиб. При этом основная причина трагедий — элементарная жадность людей. Так, многие, стремясь сэкономить, заправляют баллоны сверх положенной нормы в 80%.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (86)

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Теги:
Бухарская область, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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