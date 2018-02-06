Граждане Узбекистана попали в больницу после ДТП под Саратовом

Накануне водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106, среди погибших гражданка Узбекистана, еще пятеро человек находятся в больнице

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Число погибших в результате столкновения двух легковых автомобилей в окрестностях Саратова увеличилось до трех человек, еще семеро остаются в больнице.

Накануне в областном УГИБДД сообщили, что в 14:40 по московскому времени на 49-м километре трассы Сызрань — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном автомобиль "Лада Ларгус" выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2106.

"В результате ДТП 56-летний водитель ВАЗ-2106 и его 51-летний пассажир, а также 37-летняя пассажирка автомобиля "Ларгус" от полученных травм скончались. Пассажир ВАЗ-2106 24 лет, 26-летний водитель "Ларгуса" и пятеро его пассажиров в возрасте от 22 до 48 лет с травмами госпитализированы ", — говорится в сообщении УГИБДД.

По информации саратовского ИА "Регион 64", водитель "Ларгуса" и все его пассажиры являются гражданами Узбекистана.