В Подмосковье у уроженцев Средней Азии изъяли восемь килограммов героина

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 26 до 34 лет

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Подмосковные полицейские изъяли около 8 килограммов героина у троих уроженцев Средней Азии в Московской области. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 26 до 34 лет, подозреваемых в сбыте наркотических веществ… При личном досмотре у злоумышленников изъят 121 сверток с веществом светлого цвета, предположительно — наркотическим средством "героин", — сказала Волк.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства найдено еще несколько упаковок с таким же содержимым. Общий вес изъятого наркотика составил около 8 килограммов.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подозреваемые взяты под стражу.