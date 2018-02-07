Пьяная мать ученика "заминировала" школу-интернат в Ташкенте

Нетрезвая женщина пыталась забрать ребенка из учебного заведения, после того как ей отказали, она позвонила в ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Главное управление внутренних дел Ташкента в понедельник поступил звонок о том, что в одной из школ-интернатов столицы заложена бомба, сообщает корреспондент Sputnik.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа сотрудников районного УВД и других правоохранительных ведомств. К счастью, после проверки на территории школы не было обнаружено взрывных устройств и подозрительных предметов.

Позже выяснилось, что ложный звонок о заложенной бомбе совершила мать одного из учащихся.

"Пятого февраля в 18:18 гражданка Л.Кучеренко 1984 года рождения, проживающая на массиве Авиасозлар Яшнабадского района Ташкента, в нетрезвом состоянии пришла забрать своего сына, ученика шестого класса, из школы-интерната для слабоумных №103. После того как руководство интерната не разрешило женщине в таком состоянии забрать сына, она позвонила в службу "102" ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе", — отметили в МВД.

Правоохранительные органы задержали женщину. В настоящее время ведется расследование.