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Тело пропавшего мальчика из Узбекистана нашли на пустыре в Петербурге

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Происшествия
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В конце января в правоохранительные органы города обратился отец пропавшего 11-летнего мальчика, после допроса родственников следователям удалось обнаружить тело ребенка с признаками насильственной смерти

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Следователи нашли тело без вести пропавшего мальчика-узбекистанца на одном из пустырей в Санкт-Петербурге.

Ранее в правоохранительные органы обратился уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже своего 11-летнего сына. Он ушел из дома 26 января и не вернулся, было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

Следователи допросили родственников. По показаниям Жалилова — мужа старшей сестры мальчика, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено на одном из пустырей в Санкт-Петербурге.

Сотрудники СК по Санкт-Петербургу арестовали гражданина Кыргызстана Дастонбека Жалилова и мать ребенка.

Теги:
уроженец Узбекистана, следователи, Убийство, Следственный комитет РФ, Узбекистан, Россия



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