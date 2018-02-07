В Бухаре спасатели нашли в закрытой квартире пенсионерку с травмой головы

Сотрудники МЧС при помощи специального снаряжения вошли в квартиру через балкон и обнаружили, что пожилая женщина лежит на полу у входной двери

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На днях жительница Бухары обратилась в дежурную часть с просьбой вызволить ее соседку 1941 года рождения из запертой квартиры, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

© МЧС Узбекистана Оказана помощь одинокой женщине в Бухаре

Пенсионерка из-за закрытой двери просила о помощи.

Спасательный отряд немедленно выехал по указанному адресу. Сотрудники МЧС при помощи специального снаряжения вошли в квартиру через балкон и обнаружили, что гражданка У.Б. лежит с травмой головы на полу у входной двери.

© МЧС Узбекистана Оказана помощь одинокой женщине в Бухаре

Пожилой женщине оказали медицинскую помощь. В настоящее время ее состояние удовлетворительное.