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В Ташкенте задержана банда фальшивомонетчиков

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В начале февраля этого года преступники изготовили фальшивую партию денег в размере 5 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте банду фальшивомонетчиков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В нее входили четверо узбекистанцев — Баходир Исраилов, Фуркат Азизларходжаев, Дилшод Киличев и Шахбоз Исхаков.

Американский доллар
© Flickr/ 401(K) 2012
СНБ пресекла канал поставки высококачественных фальшивых долларов
По данным следственных органов, члены банды вступили в преступный сговор в начале февраля этого года и изготовили поддельные денежные купюры номиналом 50 тысяч сумов в количестве 100 штук. Общий размер фальшивой партии денег составил 5 миллионов сумов.

"Преступники успели потратить на собственные нужды 3,6 миллиона сумов. Седьмого февраля члены банды пытались приобрести товар, используя фальшивые деньги, в магазине, расположенном на территории Яшнабадского района столицы. В результате они были задержаны с поличным, у них изъято 1,4 миллиона поддельных сумов", — отметили в ГУВД.

Следственный отдел при УВД Яшнабадского района возбудил по данному факту дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса Узбекистана.

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Теги:
фальшивые деньги, сум, Ташкент



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