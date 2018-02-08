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Иностранный рабочий выходит на улицу

Под Красноярском нелегалы устроили бунт, требуя скорейшей депортации

© Sputnik/ Валерий Мельников
Происшествия
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В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Иностранцы-нелегалы устроили дебош и погром в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю, требуя улучшения условий содержания и скорейшей депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГСУ СК региона Ольгу Шаманскую.

Инцидент произошел утром 3 февраля.

Мигранты в ожидании депортации. Архивное фото
© Sputnik/ Игорь Агеенко
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"По предварительной версии следствия, 3 февраля в утреннее время около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения. Основным требованием участников были улучшение условий содержания и скорейшая депортация на родину", — сказала Шаманская.

По ее данным, полицейские совместно с бойцами Росгвардии пресекли массовые беспорядки, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения. По данному факту СК региона возбудил уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, задержан еще один участник бунта, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения.

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Теги:
нелегальные мигранты, Красноярск



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