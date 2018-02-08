Под Красноярском нелегалы устроили бунт, требуя скорейшей депортации

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Иностранцы-нелегалы устроили дебош и погром в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю, требуя улучшения условий содержания и скорейшей депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГСУ СК региона Ольгу Шаманскую.
Инцидент произошел утром 3 февраля.
По ее данным, полицейские совместно с бойцами Росгвардии пресекли массовые беспорядки, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения. По данному факту СК региона возбудил уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).
В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, задержан еще один участник бунта, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения.