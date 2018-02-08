Врачи борются за жизнь узбекистанца, спасшего из огня женщину в Подмосковье

Сейчас Нуриддин Киргизов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в подмосковной больнице

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На днях в Сети был размещен видеоролик с рассказом женщины, которая приехала в Россию, чтобы спасти своего брата, находящегося в тяжелом состоянии в больнице.

По ее словам, пострадавший Нуриддин Киргизов, уроженец Самаркандской области, работал в Пушкинском районе Подмосковья, недалеко от поселка Софрино.

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Накануне ночью Нуриддин вышел на улицу и увидел охваченный огнем дом. Внутри горящего дома была пожилая женщина, и, чтобы помочь ей выбраться, мужчина зашел внутрь.

Сейчас Нуриддин находится в реанимационном отделении больницы города Пушкино. Он жив благодаря искусственной вентиляции легких. В таком состоянии его невозможно вывезти на родину.

Специалисты ожогового центра города Москвы сообщили, что на лечение пострадавшего потребуется около двух миллионов рублей. Сейчас женщина пытается найти нужную сумму с помощью благотворительных организаций.

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