Врачи борются за жизнь узбекистанца, спасшего из огня женщину в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На днях в Сети был размещен видеоролик с рассказом женщины, которая приехала в Россию, чтобы спасти своего брата, находящегося в тяжелом состоянии в больнице.
По ее словам, пострадавший Нуриддин Киргизов, уроженец Самаркандской области, работал в Пушкинском районе Подмосковья, недалеко от поселка Софрино.
Сейчас Нуриддин находится в реанимационном отделении больницы города Пушкино. Он жив благодаря искусственной вентиляции легких. В таком состоянии его невозможно вывезти на родину.
Специалисты ожогового центра города Москвы сообщили, что на лечение пострадавшего потребуется около двух миллионов рублей. Сейчас женщина пытается найти нужную сумму с помощью благотворительных организаций.
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