Сотрудники ГУВД Ташкента задержали педофила

Юсуф Мирзаакбаров находился в розыске с конца апреля 2016 года, проверяется его причастность к другим преступлениям

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали Мирзаакбарова, который находился в розыске по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

Юсуф Мирзаакбаров был доставлен в реабилитационный центр ГУВД Ташкента, где установили его личность, передает пресс-служба ведомства.

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При проверке гражданина по базе Информационного центра МВД, установлено, что 29 апреля 2016 года он был объявлен в розыск Следственным отделом при ОВД города Коканда Ферганской области.

Мирзаакбаров находился в розыске за совершение преступления предусмотренного частью 1 статьей 129 часть УК Узбекистана (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет).

В настоящее время проверяется его причастность к другим преступлениям.