Сотрудники ГУВД Ташкента задержали педофила

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали Мирзаакбарова, который находился в розыске по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего.
Юсуф Мирзаакбаров был доставлен в реабилитационный центр ГУВД Ташкента, где установили его личность, передает пресс-служба ведомства.
Мирзаакбаров находился в розыске за совершение преступления предусмотренного частью 1 статьей 129 часть УК Узбекистана (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет).