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Задержанный на заседании суда

Вербовщик ИГ приговорен к 10 годам лишения свободы в Узбекистане

Sputnik / Константин Родиков
Происшествия
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Касымов в 2011 году приехал на заработки в Турцию, где его осудили за грабеж на 11,5 лет, в тюрьме его завербовали члены ИГ и в 2016 он совершил побег в составе группы, после чего начал заниматься переправкой боевиков в Сирию

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил гражданина страны Ахрора Касымова к десяти годам лишения свободы за вербовку сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и Узбекистане).

"В ходе судебного заседания были представлены доказательства, что Касымов являлся участником и вербовщиком ИГ. Приговором суда он осужден на десять лет лишения свободы", — сообщил РИА Новости в четверг представитель судебных органов.

По данным суда, Касымов в 2011 году выехал из Узбекистана на заработки в Турцию, где в 2013 году он был осужден на 11,5 года за грабеж. "В тюрьме он попал под влияние членов ИГ, в 2016 году он вместе с группой заключенных совершил побег. Скрываясь на конспиративных квартирах террористов, он начал заниматься встречей и переправкой боевиков в Сирию", — уточнил представитель суда.

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В Узбекистане в последнее время судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп. В частности, в январе Самаркандский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил гражданина страны Аскара Юлдашева к восьми годам лишения свободы за распространение экстремистских идей и вербовку в ряды ИГ.

Теги:
суд, Исламское государство, Ташкент, Узбекистан



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