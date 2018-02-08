Вербовщик ИГ приговорен к 10 годам лишения свободы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил гражданина страны Ахрора Касымова к десяти годам лишения свободы за вербовку сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и Узбекистане).
"В ходе судебного заседания были представлены доказательства, что Касымов являлся участником и вербовщиком ИГ. Приговором суда он осужден на десять лет лишения свободы", — сообщил РИА Новости в четверг представитель судебных органов.
По данным суда, Касымов в 2011 году выехал из Узбекистана на заработки в Турцию, где в 2013 году он был осужден на 11,5 года за грабеж. "В тюрьме он попал под влияние членов ИГ, в 2016 году он вместе с группой заключенных совершил побег. Скрываясь на конспиративных квартирах террористов, он начал заниматься встречей и переправкой боевиков в Сирию", — уточнил представитель суда.