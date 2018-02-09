Прокуратура назвала причины убийства студента в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Ташкента озвучила подробности дела о душевнобольной девушке, которая зарезала студента, сообщает корреспондент Sputnik.

Напомним, что 4 февраля в Учтепинском районе столицы в три часа утра 28-летняя О. Бороненко возле своего дома ударила ножом в грудь студента первого курса Ташкентского института текстильной и легкой промышленности М.Мамажонова. В результате юноша умер на месте происшествия.

По словам начальника управления прокуратуры Ташкента Бобира Дехканова, оба участника конфликта были знакомы всего несколько часов.

"История началась с того, что Бороненко за день до убийства познакомилась в такси с молодым человеком, который был приятелем Мамажонова. На следующий день они уже втроем встретились в кафе. После этого девушка пригласила их к себе домой, поужинать. На тот момент в квартире находилось четыре человека — двое молодых людей, девушка и ее мать", — отметил он.

Затем, по словам Дехканова, мать девушки отправилась спать, а компания продолжила свое общение, распивая спиртные напитки.

"Девушка ранее лечилась в специальном учреждении уже несколько раз. Ее врач рассказал нам, что она становилась легко возбудимой и агрессивной после употребления спиртных напитков. Она вступала в конфликты в магазинах, парикмахерской, провоцировала такие ситуации. То же самое произошло и здесь. Вспыхнула ссора, Мамажонов начал убегать из квартиры, девушка догнала его на лестничной клетке и ударила ножом", — рассказал Бобир Дехканов.

При этом в трезвом состоянии девушка была очень вежливой и тихой. Однако болезнь все равно давала о себе знать. Так, например, она отказалась от собственного сына 2007 года рождения и сдала его в детский дом.

Теперь, по словам работника прокуратуры, ей предстоит пройти курс принудительного лечения. Сколько оно продлится и отправится ли девушка потом в тюрьму, решит суд.