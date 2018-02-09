В Подмосковье пятеро узбекистанцев пострадали при взрыве газового баллона

Состояние двоих граждан Узбекистана оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Пятеро узбекистанцев, пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Ступино, находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Ранее в Центральном региональном центре МЧС РФ сообщили, что пять человек пострадали при взрыве газового баллона на предприятии по забою скота в городском округе Ступино.

AP Photo / Anvar Ilyasov В Бухарской области из-за взрыва газового баллона в авто погибли двое

"По состоянию на 10:00 9 февраля в центральной больнице Ступино находятся пятеро мужчин. Все они поступили в медучреждение с ожогами тела в результате взрыва газового баллона в деревне Тобеево накануне вечером. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в Центральном региональном центре МЧС РФ сообщили, что пять человек пострадали при взрыве газового баллона на предприятии по забою скота в городском округе Ступино.