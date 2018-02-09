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Задержанная на таможне контрабанда

На границе Узбекистана в январе было задержано 80 нарушителей

© Flickr/ Valsts ieņēmumu dienests
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (89)
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Все контрабандные товары были перехвачены на границе с Кыргызстаном, в основном нарушители переправляли оргтехнику и медикаменты

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Пограничные войска Службы национальной безопасности Узбекистана в январе 2018 года задержали 80 нарушителей государственной границы и контрабандные товары более чем на 1,1 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам представителя Комитета по охране государственной границы (КОГГ), большая часть нарушителей была задержана на границе с Казахстаном — 42 и Кыргызстаном — 28. Кроме того, 5 человек были остановлены на границе с Афганистаном, 3 — Туркменистаном и 2 — Таджикистаном.

"Все контрабандные товары были перехвачены на границе с Кыргызстаном. В основном нарушители пытались незаконно переправить в страну оргтехнику, медикаменты, цветной металл и религиозную литературу", — отметил Sputnik представитель комитета.

Так, например, ночью 17 января в приграничном населенном пункте Куктунлик Пахтаабадского района Андижанской области была пресечена попытка незаконного ввоза книг религиозного содержания, а также парфюмерии и другой продукции на 58,9 миллиона сумов. Нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории.

Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© Sputnik/ Алексей Вовк
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Кроме того, 22 января в селе Само Ферганского района пограничным нарядом при попытке незаконного перемещения был задержан груз ТВ-тюнеров, DVD-дисков и парфюмерии на 90 миллионов сумов.

Еще одна попытка нелегального провоза произошла 30 января, когда в приграничном населенном пункте Узак Янгикурганского района Наманганской области была задержана партия контрафактной продукции. Общая сумма конфискованного товара превысила 51,8 миллиона сумов.

По данным фактам приняты меры в соответствии с законодательством.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (89)
Теги:
контрабанда, Афганистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан



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