На границе Узбекистана в январе было задержано 80 нарушителей

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Пограничные войска Службы национальной безопасности Узбекистана в январе 2018 года задержали 80 нарушителей государственной границы и контрабандные товары более чем на 1,1 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам представителя Комитета по охране государственной границы (КОГГ), большая часть нарушителей была задержана на границе с Казахстаном — 42 и Кыргызстаном — 28. Кроме того, 5 человек были остановлены на границе с Афганистаном, 3 — Туркменистаном и 2 — Таджикистаном.
"Все контрабандные товары были перехвачены на границе с Кыргызстаном. В основном нарушители пытались незаконно переправить в страну оргтехнику, медикаменты, цветной металл и религиозную литературу", — отметил Sputnik представитель комитета.
Так, например, ночью 17 января в приграничном населенном пункте Куктунлик Пахтаабадского района Андижанской области была пресечена попытка незаконного ввоза книг религиозного содержания, а также парфюмерии и другой продукции на 58,9 миллиона сумов. Нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории.
Еще одна попытка нелегального провоза произошла 30 января, когда в приграничном населенном пункте Узак Янгикурганского района Наманганской области была задержана партия контрафактной продукции. Общая сумма конфискованного товара превысила 51,8 миллиона сумов.
По данным фактам приняты меры в соответствии с законодательством.