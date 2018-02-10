Мальчик-кыргызстанец выжил после падения с 12 этажа в Москве

Юного школьника спасли от смерти ветви дерева и большой сугроб

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В пятницу, 9 февраля, школьник выпал из окна 12 этажа квартиры и выжил.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошел на улице Твардовского.

Пострадавший школьник — уроженец Кыргызстана — из многодетной семьи. В момент трагедии в квартире кроме него находились брат и сестра. В московский регион семейство приехало три года назад.

Издание указывает, что школьник выпал на глазах многочисленных свидетелей в 15.30.

"Одна женщина пила чай на кухне, когда мимо нее пролетел ребенок, другой — выгуливал собаку", — передает "МК".

© sputnik Стас Этвеш Девушка из ЦА выпала из окна пятого этажа дома в Москве

Очевидцы рассказывают, что падение смягчили ветки дерева и сугроб. Мальчик, одетый лишь в шорты и майку, выжил и даже не потерял сознание.

До приезда скорой помощи вокруг раненого столпились местные жители. По их словам, мальчик повторял фразу: "Зачем, зачем я прыгнул?"

Когда у него попытались уточнить причину прыжка, ребенок сначала отказался отвечать, а потом заявил, что не помнит.

"Вскоре из подъезда выбежали брат упавшего и плачущая тетя. Прояснить ситуацию она не успела — подъехали врачи. Они повезли пациента в детскую больницу", — уточняет издание.

Школьник — уроженец Кыргызстана, воспитывается в многодетной семье. В квартире кроме него находились брат и сестра. В московский регион семейство приехало три года назад.