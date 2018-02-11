В Подмосковье упал пассажирский самолет, вылетевший из Домодедово

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет.

На борту Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, находились 65 пассажиров (среди них один ребенок) и 6 членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам очевидцев, самолет разрушен, обломки разбросаны в районе деревни Степановское.

Воздушное судно должно было следовать рейсом Москва — Орск.

Президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы и дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.