При крушении самолета в Подмосковье погибли трое детей

МЧС опубликовало список погибших в результате крушения Ан-148 среди погибших — 65 пассажиров и шесть членов экипажа

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Среди погибших при крушении самолета с жителями Оренбуржья в Подмосковье были трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства области.

"Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — 5 лет", — цитирует агентство его слова.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

© Sputnik/ Виталий Аньков В Подмосковье упал пассажирский самолет, вылетевший из Домодедово

Все находящиеся на его борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

МЧС опубликовало список погибших в результате крушения.

Президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы и дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.