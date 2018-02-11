00:57 12 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Крушение пассажирского самолета в Московской области

При крушении самолета в Подмосковье погибли трое детей

Пресс-служба МЧС РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
25802

МЧС опубликовало список погибших в результате крушения Ан-148 среди погибших — 65 пассажиров и шесть членов экипажа

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Среди погибших при крушении самолета с жителями Оренбуржья в Подмосковье были трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства области.

"Известно, что среди пассажиров самолета, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — 5 лет", — цитирует агентство его слова.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Самолет Ан-148
© Sputnik/ Виталий Аньков
В Подмосковье упал пассажирский самолет, вылетевший из Домодедово
Все находящиеся на его борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

МЧС опубликовало список погибших в результате крушения.

Президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию авиакатастрофы и дал поручение соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции в Баку
    Тема для разговора

    Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Цабал под огнем: как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов
    Боги войны

    На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.

  • Арестованный. Архивное фото.
    Век воли не видать!

    Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский визит

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Секреты красоты, или Как ухаживали за собой женщины в СССР
Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
Обломки в снегу: первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054