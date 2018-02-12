Женщине, "заминировавшей" школу в Ташкенте, грозит штраф

Ранее руководство школы-интерната для слабоумных №103 отказалось отдавать одного из своих воспитанников матери, которая явилась за ним в пьяном виде; тогда женщина позвонила в службу "102" ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Женщина, сообщившая о том, что в одной из школ-интернатов Ташкента заложена бомба, отделается штрафом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что ранее пьяная жительница столицы Л.Кучеренко пришла забрать своего сына, ученика шестого класса, из школы-интерната для слабоумных №103. После того как руководство учебного заведения не отдало женщине в таком состоянии ребенка, она позвонила в службу "102" ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе.

"После сообщения на место происшествия выехала не только следственно-оперативная группа, но и все соответствующие подразделения, которые занимались поиском взрывного устройства. К счастью, информация не подтвердилась", — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

По его словам, позже выяснилось, что женщина, сообщившая о бомбе, была в сильном опьянении.

"Сейчас в отношении нее проводится доследственная проверка, будет решаться вопрос об административном наказании по статье 199 (заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса об административной ответственности", — сказал он.

Отметим, что согласно этой статье женщина может быть оштрафована на сумму от одного до трех минимальных размеров заработной платы (172 240 сумов).