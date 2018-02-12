Крушение самолета в Подмосковье зафиксировали камеры видеонаблюдения

На 26-й секунде ролика виден огненный шлейф, который тянется за самолетом до его падения

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Камера видеонаблюдения частного дома в Подмосковье зафиксировала крушение пассажирского самолета Ан-148.

В Сети появился ролик, на кадрах которого запечатлен момент взрыва лайнера при столкновении с землей.

На 26-й секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.

Напомним, пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение накануне, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья.

Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-службы губернатора области Нину Попову.