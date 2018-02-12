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Под Самаркандом из-за вспышки газа погибли четверо детей

© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Происшествия
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Тема:
События Самарканда (11)
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В воскресенье в частном доме Пастдаргамского района Самаркандской области произошла вспышка газа, она повлекла за собой обрушение части второго этажа дома и привела к человеческим жертвам

ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате произошедшей накануне вспышки газа в частном доме в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя хокимията области.

Еще один мужчина получил ожоги третьей степени, он находится в местной больнице.

Сотрудник МЧС на месте обрушения части жилого дома из-за взрыва газа, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Брага
Взрыв газа обрушил часть дома под Самаркандом, есть жертвы
Ранее в МЧС республики сообщили, что в воскресенье в 05.40 в частном доме Пастдаргамского района Самаркандской области произошла вспышка газо-воздушной смеси, она повлекла за собой обрушение части второго этажа дома и привела к человеческим жертвам. По предварительным данным, причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа.

По данным МЧС, на месте происшествия под руководством администрации области организованы мероприятия по ликвидации последствий ЧС с привлечением сил и средств УВД, МЧС, областного управления здравоохранения.

Тема:
События Самарканда (11)
Теги:
Взрыв, Самаркандская область, Узбекистан



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