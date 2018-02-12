Похищенную и убитую в Фергане девочку не пытались продать на органы — МВД

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области совершено тяжкое преступление — похищение и убийство пятилетней девочки, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в Министерстве дошкольного образования.
Преступление произошло 5 февраля примерно в 16:00. Медсестра дошкольного образовательного учреждения №6 Маъмурахон Кодирова вместе с двумя своими детьми забрала из детского сада дочь деверя Фуркатжона Кодирова Кибриёхон Гаффоралиеву.
"Родители девочки уехали на заработки в Турцию и отдали ее на попечение бабушки и дедушки. Кодирова, оставив детей в 50 метрах от дома, ушла по делам и сообщила свекрови — бабушке Кибриёхон — по телефону, что довела детей до дома", — отметил источник.
В это время к детям на велосипеде подъехал мужчина в возрасте 30-35 лет и, пообещав купить сладости, обманом увлек их от дома в конец улицы. Там он оставил двоих детей и забрал с собой только Кибриёхон. Об этом сотрудникам правоохранительных органов рассказали сами ребята.
По данным пресс-службы МВД, правоохранители сейчас продолжают расследование данного дела. При этом информация о том, что девочка была похищена для продажи на органы, не подтвердилась.