Похищенную и убитую в Фергане девочку не пытались продать на органы — МВД

Мужчина в возрасте 30-35 лет обманом увлек за собой несколько детей, а затем похитил пятилетнюю Кибриёхон

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Алтыарыкском районе Ферганской области совершено тяжкое преступление — похищение и убийство пятилетней девочки, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на источник в Министерстве дошкольного образования.

Преступление произошло 5 февраля примерно в 16:00. Медсестра дошкольного образовательного учреждения №6 Маъмурахон Кодирова вместе с двумя своими детьми забрала из детского сада дочь деверя Фуркатжона Кодирова Кибриёхон Гаффоралиеву.

"Родители девочки уехали на заработки в Турцию и отдали ее на попечение бабушки и дедушки. Кодирова, оставив детей в 50 метрах от дома, ушла по делам и сообщила свекрови — бабушке Кибриёхон — по телефону, что довела детей до дома", — отметил источник.

В это время к детям на велосипеде подъехал мужчина в возрасте 30-35 лет и, пообещав купить сладости, обманом увлек их от дома в конец улицы. Там он оставил двоих детей и забрал с собой только Кибриёхон. Об этом сотрудникам правоохранительных органов рассказали сами ребята.

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"Примерно в 17:00 свекровь сообщила о том, что дети еще не зашли в дом. После того как стало известно о похищении Кибриёхон, члены семьи самостоятельно пустились на поиски ребенка и около 18:00 сообщили об этом сотрудникам УВД. В результате поисковых работ 6 февраля в 00:20 часов на территории села Окбуйра было найдено мертвое тело Кибриёхон с нанесенными ей телесными повреждениями", — рассказал источник.

По данным пресс-службы МВД, правоохранители сейчас продолжают расследование данного дела. При этом информация о том, что девочка была похищена для продажи на органы, не подтвердилась.