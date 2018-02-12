Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ан-148

Узбекско-российский молодежный форум в Ташкенте начался с минуты молчания

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Память жертв авиакатастрофы почтили минутой молчания и участники узбекско-российского молодежного форума, который открылся сегодня в Ташкенте. Гости и выступающие выразили глубокие соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа разбившегося лайнера.

II Российско-Узбекский молодежный форум продлится до 18 февраля 2018 года. Участники форума посетят Ташкент, Самарканд и Бухару. В рамках форума пройдут секции и круглые столы, посвященные молодежному предпринимательству, туризму, науке и технике, образованию.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс № 703 Москва — Орск, потерпел крушение накануне, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шестеро членов экипажа погибли.

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело.

На месте крушения продолжаются поисковые и следственные мероприятия.