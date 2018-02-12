19:19 12 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Аэропорт Курумоч в Самаре

Самолет Uzbekistan Airways был вынужден экстренно приземлиться в Самаре

© Sputnik/ Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
28820

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самолет национальной компании "Узбекские авиалинии", вылетевший в понедельник из узбекского Ургенча в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту Самары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Самолет А-320, выполнявший рейс HY 637 из Ургенча в Санкт-Петербург, в 11:34 по местному времени (9:34 мск) был вынужден экстренно сесть в аэропорту Самары после того, как одному из пассажиров стало плохо с сердцем", — уточнил представитель перевозчика.

В пресс-службе сообщили, что пассажиру была оказана первая медицинская помощь. В целях безопасности пассажира было принято решение оставить его в Самаре.

Самолет, на борту которого находилось 143 пассажира, в 14:48 по местному времени (12:48 мск) вылетел в Санкт-Петербург, добавили в авиакомпании.

Теги:
Узбекские авиалинии, Узбекистон хаво йуллари, Самара, Ургенч, Санкт-Петербург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запуск ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
    ПРО ракеты

    Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?

  • Книги и портрет Чингиза Айтматова. Архивное фото
    Айтматов навсегда

    В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.

  • Суд, архивное фото
    Кладбищенское дело

    Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

  • Мечеть в полностью разрушенном во время боевых действий городе Агдам
    Следи за собой!

    Минская группа ОБСЕ после посещения зоны карабахского конфликта призвала стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

  • Фемида, архивное фото
    Обжалованию подлежит

    Авторы информационного агентства "Регнум", приговоренные к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, подали апелляционную жалобу.

  • Таисия Алания
    Знак ткачества

    Как музейный экспонат – старинный ткацкий станок – помог восстановлению народного абхазского ткацкого ремесла.

  • Запуск ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
    ПРО ракеты

    Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?

  • Книги и портрет Чингиза Айтматова. Архивное фото
    Айтматов навсегда

    В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.

  • Суд, архивное фото
    Кладбищенское дело

    Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148
Россия предложила Узбекистану проводить молодежный форум ежегодно
Любцов: узбекско-российские форумы молодежи должны проходить ежегодно
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054