Самолет Uzbekistan Airways был вынужден экстренно приземлиться в Самаре

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Самолет национальной компании "Узбекские авиалинии", вылетевший в понедельник из узбекского Ургенча в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту Самары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Самолет А-320, выполнявший рейс HY 637 из Ургенча в Санкт-Петербург, в 11:34 по местному времени (9:34 мск) был вынужден экстренно сесть в аэропорту Самары после того, как одному из пассажиров стало плохо с сердцем", — уточнил представитель перевозчика.

В пресс-службе сообщили, что пассажиру была оказана первая медицинская помощь. В целях безопасности пассажира было принято решение оставить его в Самаре.

Самолет, на борту которого находилось 143 пассажира, в 14:48 по местному времени (12:48 мск) вылетел в Санкт-Петербург, добавили в авиакомпании.