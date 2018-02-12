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Уничтожение контрафактного алкоголя

Узбекистанец выдавал технический спирт за качественный алкоголь

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Узбекистанец, кыргызстанец и азербайджанец разбавляли технический спирт водой и продавали по сниженным ценам предпринимателям под видом качественного алкоголя, в ходе следствия изъято 8 тысяч бутылок

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Омский суд приговорил на сроки от полутора до 3 лет лишения свободы узбекистанца, кыргызстанца и азербайджанца за производство и сбыт алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время следствия установлено, что данные граждане арендовали на территории Омска и области складские помещения, где в нарушение технологического процесса разбавляли водой непригодный для употребления в пищу технический спирт, разливали по бутылкам и реализовывали оптом предпринимателям по заниженным ценам под видом качественной алкогольной продукции.

В ходе расследования у злоумышленников было изъято более 8 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, приготовленных для продажи, в которых, согласно заключению эксперта, содержались вещества, опасные для здоровья при приеме внутрь, передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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Один из членов данной группы вину признал в полном объеме, заключил с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В отношении другого участника группы, скрывшегося от органов следствия и объявленного в федеральный розыск, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Теги:
уроженец Узбекистана, алкоголь, Продажа, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия



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