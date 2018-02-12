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МВД Узбекистана отреагировало на сообщение о суициде парня после допроса

© pixabay
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Ранее в интернете была опубликована информация о том, что 23-летний житель Андижана покончил с собой после допроса

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. МВД Узбекистана отреагировало на сообщение в соцсетях о суициде парня после допроса правоохранителей.

"По данным УВД Андижанской области, в правоохранительные органы обратился гражданин Исмоилжон Балтабаев. В своем заявлении он указал, что в феврале 2017 года отдал некоему Абдурахиму Саттарову 11 миллионов сумов, 1700 долларов и паспорт в обмен на обещание содействия в его отправке в хадж. Однако заявитель ни увидел ни Саудовской Аравии, ни своих денег", — цитирует сообщение МВД республики "Даракчи".

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Вечером 22 января 2018 года Абдурахим Саттаров был вызван в следственный отдел. В ходе разговора молодой человек рассказал, что взял деньги у Балтабаева всего лишь в долг, и чтобы вернуть их, отправился на заработки в Казахстан. При этом паспорт Балтабаева он отдал следователю Г.Исмаилову.

Выяснилось, что у Саттарова в паспорте была отметка о пересечении границы с Казахстаном в октябре и ноябре 2017 года. Для проверки подлинности штампа паспорт Саттарова изъяли, о чем был документально оформлен акт, и Саттаров в этот же день был отпущен.

На следующий день в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение из Андижанского центра экстренной медицинской помощи, куда привезли в бессознательном состоянии Абдурахима Саттарова. Как оказалось, он, будучи дома, принял большую дозу димедрола.

В настоящее время следствие в отношении Саттарова продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 168 "Мошенничество".

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Теги:
суицид, МВД Узбекистана, Андижан, Узбекистан



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