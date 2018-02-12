МВД Узбекистана отреагировало на сообщение о суициде парня после допроса

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. МВД Узбекистана отреагировало на сообщение в соцсетях о суициде парня после допроса правоохранителей.
"По данным УВД Андижанской области, в правоохранительные органы обратился гражданин Исмоилжон Балтабаев. В своем заявлении он указал, что в феврале 2017 года отдал некоему Абдурахиму Саттарову 11 миллионов сумов, 1700 долларов и паспорт в обмен на обещание содействия в его отправке в хадж. Однако заявитель ни увидел ни Саудовской Аравии, ни своих денег", — цитирует сообщение МВД республики "Даракчи".
Выяснилось, что у Саттарова в паспорте была отметка о пересечении границы с Казахстаном в октябре и ноябре 2017 года. Для проверки подлинности штампа паспорт Саттарова изъяли, о чем был документально оформлен акт, и Саттаров в этот же день был отпущен.
На следующий день в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение из Андижанского центра экстренной медицинской помощи, куда привезли в бессознательном состоянии Абдурахима Саттарова. Как оказалось, он, будучи дома, принял большую дозу димедрола.
В настоящее время следствие в отношении Саттарова продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 168 "Мошенничество".