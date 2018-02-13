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Полиция Швеции

Сегодня состоится суд над Рахматом Акиловым

© AFP 2018/ JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
Происшествия
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Последний день слушаний назначен на 9 мая, а решение суда ожидается во второй половине июня

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Судебные слушания по делу о совершенном 7 апреля 2017 года теракте в Стокгольме, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, начнутся во вторник, 3 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Стокгольмского суда.

ЧП в Стокгольме, где грузовик въехал в толпу людей
© REUTERS/ /Per Haljestam
В Стокгольме грузовик врезался в толпу людей, есть жертвы
Последний день слушаний назначен на 9 мая, а решение суда ожидается во второй половине июня.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений.

Прокуратура Швеции официально предъявила Акилову обвинение в начале февраля. Он обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим.

Александр Горохов
© Flickr/ из личного архива Александра Горохова
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По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось принесенное им взрывное устройство, которое он попытался привести в действие и которое сработало лишь частично.

Ведомство отмечает также, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), намеревался своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции.

В материалах следствия, согласно обвинению, имеются свидетельства переписки обвиняемого в социальных сетях с различными контактами, где Акилов пишет о своей верности ИГ, о том, что он хочет совершить взрыв в Европе и сделать пояс-смертника. Сама ИГ не взяла на себя теракт в Стокгольме, поэтому вопрос о том, какие именно международные контакты были у Акилова накануне его акции, остается пока без ответа, и полиция пока не дает своих каких-либо комментариев по этому поводу.

Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали. Из материалов, переданных прокуратурой в суд, следует, что Акилов, судя по всему, начал радикализироваться во время своего пребывания в Швеции. Доказательствами планирования преступления и выбором места его совершения стали фотографии различных мест Стокгольма, сделанных Акиловым. Он также искал в интернете информацию о различных взрывчатых средствах.

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Теги:
Рахмат Акилов, Узбекистан, Стокгольм, Швеция, Преступление, закон и правосудие



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