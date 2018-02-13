Почти 500 обломков Ан-148 нашли в районе крушения самолета в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Около 1,5 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков самолета обнаружены в районе авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 7.00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

Накануне глава Узбекистана выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за падения самолета.

Участники II Российско-Узбекского молодежного форума, который стартовал в понедельник, начали мероприятие с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.