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На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области

Почти 500 обломков Ан-148 нашли в районе крушения самолета в Подмосковье

REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (10)
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Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Около 1,5 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков самолета обнаружены в районе авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 7.00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Цветы у посольства РФ в Ташкенте
© Sputnik/
Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ в память о жертвах крушения Ан-148
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.

Накануне глава Узбекистана выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за падения самолета.

Участники II Российско-Узбекского молодежного форума, который стартовал в понедельник, начали мероприятие с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (10)
Теги:
крушение самолета, самолет, Авиакатастрофа, Подмосковье, Московская область, Происшествие на воздушном транспорте



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