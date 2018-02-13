Беспредельная жестокость: в Ферганской области заживо сожгли бизнесмена

Шокирующий по своей жестокости случай произошел в начале февраля в Ферганской области: нетрезвые мужчины избили и сожгли 40-летнего предпринимателя

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В правоохранительные органы обратился гражданин Мамадалиев Т.

Он рассказал, что 3 февраля в 16:30 его сын, Мамадалиев Р. 1977 года рождения, находился со своими друзьями в чайхане "Бустон маззали таомлари" в Риштанском районе. В какой-то момент к нему подошел незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения и вызвал его "поговорить" на улицу. Больше молодого мужчину не видели, он пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в результате расследования стало известно, что предпринимателя на улице ждали несколько человек, которые посадили его в автомобиль марки Lacetti и отвезли на территорию фермерского хозяйства "Мирзаобод тутзори".

Там мужчину избили и, чтобы скрыть следы преступления, преступники облили бесчувственного Мамадалиева Р. бензином и сожгли его.

В результате проведенных мероприятий участники преступной группы задержаны.

Ведется следствие.