В Казахстане спасли 55 узбеков, застрявших на трассе в сломанном автобусе

Полицейским пришлось отправить пассажиров в местную школу, где узбекистанцев обогрели и накормили

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. На трассе в Павлодарской области Казахстана полицейские спасли 55 граждан Узбекистана, которые не могли доехать до областного центра из-за поломки автобуса, передает Podrobno.uz.

Рейсовый автобус, который направлялся в Россию, сломался недалеко от села Достык.

Правоохранители отправили пассажиров в сельскую школу, где их обогрели и накормили. Сломанный транспорт отбуксировали в Павлодар.

Узбекистанцы продолжили путь уже на другом автобусе, который довез их до границы с РФ. Там мигранты пересели на российский автобус.

С начала 2018 года это уже третья ситуация, когда на дорогах Павлодарской области приходилось экстренно эвакуировать пассажиров рейсового автотранспорта. Во всех случаях помощь оказывалась иностранным гражданам, пересекавшим Казахстан транзитом.