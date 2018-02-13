Водителя, прятавшегося от гаишников под автобусом, посадили на пять суток

По данным ГУВД Ташкентаа, суд также оштрафовал мужчину за нарушение ПДД на сумму в две минимальные зарплаты

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Яккасарайский районный административный суд Ташкента постановил арестовать на пять суток водителя автомобиля Daewoo Nexia, проехавшего на красный свет и прятавшегося от сотрудников патрульно-постовой службы под автобусом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

AP Photo / Umida Akhmedova В Ташкенте водитель пытался спрятаться от гаишников под автобусом

Накануне в соцсетях и СМИ Узбекистана было размещено видео, на кадрах которого сотрудники ППС пытаются уговорить человека вылезти из-под автобуса MAN и вернуться к машине для оформления протокола о нарушении ПДД. После длительных уговоров мужчина вылез из "укрытия", был составлен протокол о нарушении ПДД, кроме того, документы о поведении водителя направлены в административный суд.

"Яккасарайский районный административный суд вынес решение арестовать водителя на пять суток по статье "Противодействие выполнению служебного долга работниками органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности Узбекистана", — сообщил представитель ГУВД.

По его словам, суд также оштрафовал мужчину за нарушение ПДД на сумму в две минимальные зарплаты.

По данным ГУВД, медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв и психически здоров. На видео видно, как мужчина кричит, что не будет платить штраф за нарушение, поскольку ему нужно кормить две семьи и платить за машину, которую он взял в аренду.