СК России: следствие проверит версию МАК о крушении Ан-148

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Следствие проверит версию специалистов Межгосударственного авиационного комитета о крушении Ан-148 наряду с другими, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", — сказала Петренко.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса Москва — Орск разбился в воскресенье 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.