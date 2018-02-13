СК России: следствие проверит версию МАК о крушении Ан-148

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Следствие проверит версию специалистов Межгосударственного авиационного комитета о крушении Ан-148 наряду с другими, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

фото из личного архива Виктора Прядки Авиационный эксперт Прядка о возможной причине крушения Ан-148

Она отметила, что СК получил данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, пишет РИА Новости. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", — сказала Петренко.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса Москва — Орск разбился в воскресенье 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело.