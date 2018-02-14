Двое рабочих погибли в результате взрыва на хлопковом заводе

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва скопившегося природного газа в цехе сушки хлопка на "Каттакургон пахта заводи" (Каттаркурганский хлопковый завод), сообщает корреспондент Sputnik.

Трагическое происшествие произошло 12 февраля на территории города Каттакурган Самаркандской области.

© Sputnik/ Кирилл Брага Взрыв газа обрушил часть дома под Самаркандом, есть жертвы

"Днем 12 февраля произошел взрыв скопившегося природного газа в цехе сушки хлопка, в результате которого обвалилась стена и железная перегородка крыши. Находившиеся в цехе двое сотрудников скончались от полученных телесных повреждений", — отметили в Следственном департаменте МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.

В настоящее время проводятся следственные действия.