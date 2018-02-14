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Скорая помощь, архивное фото

Двое рабочих погибли в результате взрыва на хлопковом заводе

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва скопившегося природного газа в цехе сушки хлопка на "Каттакургон пахта заводи" (Каттаркурганский хлопковый завод), сообщает корреспондент Sputnik.

Трагическое происшествие произошло 12 февраля на территории города Каттакурган Самаркандской области.

Сотрудник МЧС на месте обрушения части жилого дома из-за взрыва газа, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Брага
Взрыв газа обрушил часть дома под Самаркандом, есть жертвы
"Днем 12 февраля произошел взрыв скопившегося природного газа в цехе сушки хлопка, в результате которого обвалилась стена и железная перегородка крыши. Находившиеся в цехе двое сотрудников скончались от полученных телесных повреждений", — отметили в Следственном департаменте МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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Теги:
Взрыв, Каттаркурганский хлопковый завод, Самаркандская область



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