Двое рабочих погибли в результате взрыва на хлопковом заводе

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва скопившегося природного газа в цехе сушки хлопка на "Каттакургон пахта заводи" (Каттаркурганский хлопковый завод), сообщает корреспондент Sputnik.
Трагическое происшествие произошло 12 февраля на территории города Каттакурган Самаркандской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.
В настоящее время проводятся следственные действия.