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Рука ребенка

В Ташкенте мать попросила прохожих подержать новорожденную дочь и сбежала

CC0 / pixabay
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (92)
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Напомним, в конце января в Ташкенте возле одного из жилых домов в спортивной сумке был обнаружен грудной мальчик

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На днях в Шайхантахурском районе Ташкента неизвестная девушка попросила прохожих подержать новорожденную дочь и сбежала. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Женщины, которые остались с чужим ребенком на руках, обратились с заявлением в милицию.

Новорожденный мальчик
© Sputnik/ Леся Полякова
Новорожденный мальчик чуть не замерз на улицах Ташкента
Новорожденная оказалась полностью здорова.

Сейчас правоохранители занимаются розыском матери младенца.

Напомним, в конце января в Сергелийском районе столицы Узбекистана возле одного из жилых домов был обнаружен в спортивной сумке грудной мальчик.

Ранее оперативники СНБ пресекли сразу две попытки продажи детей.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (92)
Теги:
Происшествие, Ташкент



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