В Ташкенте мать попросила прохожих подержать новорожденную дочь и сбежала

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На днях в Шайхантахурском районе Ташкента неизвестная девушка попросила прохожих подержать новорожденную дочь и сбежала. Об этом сообщает Podrobno.uz.
Женщины, которые остались с чужим ребенком на руках, обратились с заявлением в милицию.
Сейчас правоохранители занимаются розыском матери младенца.
Напомним, в конце января в Сергелийском районе столицы Узбекистана возле одного из жилых домов был обнаружен в спортивной сумке грудной мальчик.
Ранее оперативники СНБ пресекли сразу две попытки продажи детей.