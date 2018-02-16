В полицию поступило сообщение о том, что на Ярцевской улице в Москве произошла драка, в ходе которой один из молодых людей получил ранение
Среди погибших было трое детей, пожар возник в результате неосторожного обращения с газовыми отопительными приборами
По словам свидетелей, автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки КамАЗ, из-за этого произошла авария
Сотрудники МВД задержали ученика 10-го класса одной из ферганских школ за причиненные однокласснику телесные повреждения
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово
С января по сентябрь 2016 года Шерзод Джураев активно участвовал в боях, проходивших в Сирии
Учитель математики, в классе которого стрелявший учился в 2016 году, рассказал CNN, что убийца был "тихим" и "беспроблемным" школьником
Узбекистанец объяснял соседям отсутствие жены тем, что она уехала на заработки в Российскую Федерацию
Семеро из 19 жертв добровольно свели таким образом счеты с жизнью.