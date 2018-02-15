В Узбекистане в прошлом году под колесами поездов погибло 19 человек

В республике семь человек специально бросились под поезд, чтобы свести счеты с жизнью

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане в прошлом году 19 человек погибли под колесами поездов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на компанию "Узбекистон темир йуллари".

© Sputnik/ Сергей Пятаков В Джизакской области ВАЗ столкнулся с грузовым поездом

При этом в республике всего было зафиксировано 22 случая столкновения поезда с человеком, из них три происшествия закончились госпитализацией.

Среди погибших по неосторожности числятся восемь человек. Один случай до сих пор находится на стадии расследования, так как причина смерти пока не установлена. Кроме того, семь человек специально бросились под поезд, чтобы свести счеты с жизнью.

Нередки случаи, когда на железной дороге гибнет и домашний скот, причиной чего становится его выгул вблизи полотна. Так, например, в 2017 году произошло 48 случаев наезда на крупный рогатый скот.

По данным компании, еще одна проблема — бросание камней и других тяжелых предметов в поезда. В основном подобным вредительством занимаются неорганизованная молодежь и граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии. В прошлом году было зафиксировано 39 таких случаев, из них 14 связаны с высокоскоростными поездами Afrosiyob.

В этой связи "Узбекистон темир йуллари" проводит разъяснительные работы с населением и особенно детьми, проживающими вблизи железной дороги. Встречи и беседы с обсуждением этих вопросов проводятся регулярно. Только за прошлый год было проведено около 3,5 тысяч встреч в махаллях, учебных заведениях, различных организациях и на предприятиях.

Отметим, за безопасность на железной дороге отвечает военизированная охрана компании "Узбекистон темир йуллари". Особую бдительность подразделение проявляет на участках с движением высокоскоростных поездов. Это такие направления, как Ташкент — Самарканд — Бухара и Ташкент — Самарканд — Карши. Вдоль этих путей установлены специальные ограждения.