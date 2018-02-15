Житель Самаркандской области закопал жену под своим домом

Узбекистанец объяснял соседям отсутствие жены тем, что она уехала на заработки в Российскую Федерацию

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Житель Самаркандской области Н.Рахимов закопал труп супруги в одной из комнат своего дома, сообщает корреспондент Sputnik.

Сотрудники правоохранительных органов во время проведения следственных работ в Тайлокском районе Самаркандской области выяснили подробности ужасного преступления.

"Гражданин Рахимов 1968 года рождения, проживающий в частном доме в махалле, в целях сокрытия преступления, закопал труп своей супруги в одной из комнат, где проводился ремонт. Женщина погибла в результате конфликта с мужем, который произошел 25 августа 2017 года в 22:00. Она упала и получила травму, затем умерла 26 августа в 23:00", — отметили в МВД.

Оперативники также выяснили, что Рахимов объяснял посторонним отсутствие жены тем, что она уехала на заработки в Российскую Федерацию. В настоящее время мужчина задержан.