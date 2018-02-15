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Узбекские милиционеры возле дома

Житель Самаркандской области закопал жену под своим домом

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Узбекистанец объяснял соседям отсутствие жены тем, что она уехала на заработки в Российскую Федерацию

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Житель Самаркандской области Н.Рахимов закопал труп супруги в одной из комнат своего дома, сообщает корреспондент Sputnik.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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Сотрудники правоохранительных органов во время проведения следственных работ в Тайлокском районе Самаркандской области выяснили подробности ужасного преступления.

"Гражданин Рахимов 1968 года рождения, проживающий в частном доме в махалле, в целях сокрытия преступления, закопал труп своей супруги в одной из комнат, где проводился ремонт. Женщина погибла в результате конфликта с мужем, который произошел 25 августа 2017 года в 22:00. Она упала и получила травму, затем умерла 26 августа в 23:00", — отметили в МВД.

Оперативники также выяснили, что Рахимов объяснял посторонним отсутствие жены тем, что она уехала на заработки в Российскую Федерацию. В настоящее время мужчина задержан.

Теги:
Убийство, Самаркандская область, Преступление, закон и правосудие



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