В США исключенный из школы подросток расстрелял 17 человек

Учитель математики, в классе которого стрелявший учился в 2016 году, рассказал CNN, что убийца был "тихим" и "беспроблемным" школьником

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Паркленде в 60 километрах от Майами девятнадцатилетний подросток расстрелял из винтовки 17 человек, пишет РИА Новости.

В 2017 году населенный пункт, в котором произошла трагедия, получил звание "самого безопасного города штата".

В среду за 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Затем, по словам очевидцев, послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты".

"Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — уточнил сенатор.

Выжившие в трагедии рассказали, что поначалу подумали, что тревога является учебной.

По имеющимся сведениям, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2018 г.

​"Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", — написал вскоре после первых сообщений о стрельбе глава США Дональд Трамп.

Позднее он сообщил, что предложил свою поддержку региональным властям.