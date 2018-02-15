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Родители учеников школы в Паркленде, где произошла стрельба

В США исключенный из школы подросток расстрелял 17 человек

AP Photo /Joel Auerbach
Происшествия
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Учитель математики, в классе которого стрелявший учился в 2016 году, рассказал CNN, что убийца был "тихим" и "беспроблемным" школьником

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Паркленде в 60 километрах от Майами девятнадцатилетний подросток расстрелял из винтовки 17 человек, пишет РИА Новости.

В 2017 году населенный пункт, в котором произошла трагедия, получил звание "самого безопасного города штата".

В среду за 10 минут до окончания занятий в Marjory Stoneman Douglas High School прозвучала пожарная тревога. Затем, по словам очевидцев, послышались выстрелы.

Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты".

"Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — уточнил сенатор.

Выжившие в трагедии рассказали, что поначалу подумали, что тревога является учебной.

По имеющимся сведениям, подозреваемый в совершении атаки 19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Он был задержан приблизительно через полтора часа после начала инцидента.

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице. Не исключено, что число жертв увеличится: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.

​"Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя в опасности в американской школе", — написал вскоре после первых сообщений о стрельбе глава США Дональд Трамп.

Позднее он сообщил, что предложил свою поддержку региональным властям.

Теги:
стрельба, школьники, Школа, Майами, Флорида, США



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