СНБ задержала узбекистанца, который воевал в Сирии на стороне ИГ

С января по сентябрь 2016 года Шерзод Джураев активно участвовал в боях, проходивших в Сирии

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали террориста.

По информации телеканала Uzbekistan 24, гражданин республики Шерзод Джураев 1992 года рождения попал под влияние террористической группировки.

В 2015 году Джураев приехал в Россию, а затем через Турцию прибыл в Сирию, где присоединился к боевикам и прошел военную подготовку.

По словам Джураева, игиловцы учили его джихаду в течение трех месяцев. Кроме того, два месяца узбекистанца обучал на боевика наставник из Кыргызстана.

С января по сентябрь 2016 года Джураев активно участвовал в боях, проходивших в Сирии.

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После этого узбеку поручили вернуться в Россию и ограбить несколько крупных банков и ювелирных магазинов, а деньги выслать террористам в Грузию, где их переправят в Сирию.

Некоторое время Джураев находился в Турции, где его задержали и, благодаря помощи его сообщников, депортировали не на родину, а на Украину. Но в Киеве ему не удалось избежать встречи с правоохранителями, которые вернули его в Узбекистан.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУ, ведутся следственные действия.