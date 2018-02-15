МЧС России дополнительно исследует 15 гектаров на месте падения Ан-148

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. На месте падения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" продолжаются поисковые работы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.



REUTERS / STRINGER Почти 500 обломков Ан-148 нашли в районе крушения самолета в Подмосковье

В настоящее время МЧС дополнительно изучает 15 гектаров территории. Ранее была осмотрена зона поиска размером около 50 гектаров.

"Сложности в том, что большой разброс после столкновения с землей", — добавил Воробьев.

В данный момент пока неизвестны сроки завершения работ.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.