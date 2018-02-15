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Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МЧС России дополнительно исследует 15 гектаров на месте падения Ан-148

МЧС РФ
Происшествия
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (13)
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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. На месте падения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" продолжаются поисковые работы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
REUTERS / STRINGER
Почти 500 обломков Ан-148 нашли в районе крушения самолета в Подмосковье
В настоящее время МЧС дополнительно изучает 15 гектаров территории. Ранее была осмотрена зона поиска размером около 50 гектаров.

"Сложности в том, что большой разброс после столкновения с землей", — добавил Воробьев.

В данный момент пока неизвестны сроки завершения работ.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (13)
Теги:
Авиакатастрофа, Московская область



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