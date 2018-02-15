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Машина службы инкассации столкнулась с пассажирским автобусом в Ташкенте

В Ташкенте в ДТП с инкассаторской машиной погиб водитель автобуса

© podrobno.uz / Михаил Довлатов
Происшествия
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (15)
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По словам свидетелей, автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки КамАЗ, из-за этого произошла авария

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Ташкенте утром 15 февраля столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №72, и инкассаторская машина. Об этом пишут местные СМИ.

По словам свидетелей, автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки КамАЗ, из-за этого произошла авария.

Машина службы инкассации столкнулась с пассажирским автобусом в Ташкенте
© podrobno.uz / Михаил Довлатов
Машина службы инкассации столкнулась с пассажирским автобусом в Ташкенте

В результате ДТП погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения.

Пострадавших доставили в седьмую городскую больницу. Большинство из них получили сотрясение мозга и повреждения в области лба.
Компания "Тошшахартрансхизмат", которая управляет общественным транспортом Ташкента, подтвердила информацию о гибели водителя.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (15)
Теги:
авария, ДТП, Ташкент



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