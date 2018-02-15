В Ташкенте в ДТП с инкассаторской машиной погиб водитель автобуса

По словам свидетелей, автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки КамАЗ, из-за этого произошла авария

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Ташкенте утром 15 февраля столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту №72, и инкассаторская машина. Об этом пишут местные СМИ.

По словам свидетелей, автобус не пропустил инкассаторский автомобиль марки КамАЗ, из-за этого произошла авария.

© podrobno.uz / Михаил Довлатов Машина службы инкассации столкнулась с пассажирским автобусом в Ташкенте

В результате ДТП погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения.

Пострадавших доставили в седьмую городскую больницу. Большинство из них получили сотрясение мозга и повреждения в области лба.

Компания "Тошшахартрансхизмат", которая управляет общественным транспортом Ташкента, подтвердила информацию о гибели водителя.