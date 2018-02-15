В одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка мигрантов

В пылу схватки 21-летний мигрант получил от своего противника несколько ударов ножом в живот, после чего толпа рассеялась

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Москве произошла драка между мигрантами, в результате чего один из мужчин нанес несколько ударов ножом своему противнику.

Изначально отношения выясняли два молодых человека, однако позже к ним "на помощь" подошли стоявшие неподалеку знакомые и драка приняла массовый характер, передает Sputnik Таджикистан.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что возле одного из торговых центров между незнакомыми молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 21-летнему приезжему из ближнего зарубежья были нанесены ранения в область живота предметом, похожим на нож", — говорится в сообщении.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу. Обидчик задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.