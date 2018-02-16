Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана свыше 500 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды наличной валюты на сумму более 500 тысяч долларов в Кыргызстан. Об этом сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".
Как следует из сюжета телеканала, пограничники заметили человека с сумкой, переходившего границу в неположенном месте. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.
"В сумке были обнаружены обернутые скотчем пачки валюты по 5, 15 и 30 тысяч долларов. Общая сумма составила 573 280 долларов", — говорится в сообщении.
На узбекско-кыргызской границе регулярно задерживают валютных контрабандистов. В декабре сотрудники погранслужбы Узбекистана задержали двух жителей Наманганской области страны по подозрению в контрабанде валюты на сумму 469 тысяч долларов и 4,1 миллиона российских рублей.