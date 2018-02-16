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Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана свыше 500 тысяч долларов

© pixabay
Происшествия
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В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы на срок до восьми лет

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Пограничники Узбекистана пресекли попытку контрабанды наличной валюты на сумму более 500 тысяч долларов в Кыргызстан. Об этом сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Как следует из сюжета телеканала, пограничники заметили человека с сумкой, переходившего границу в неположенном месте. На требование остановиться неизвестный бросил сумку и скрылся.

"В сумке были обнаружены обернутые скотчем пачки валюты по 5, 15 и 30 тысяч долларов. Общая сумма составила 573 280 долларов", — говорится в сообщении.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Не человек, а клад: в аэропорту Ташкента пресекли контрабанду золота
По данным телеканала, в настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности нарушителя, пытавшегося переправить в соседнюю страну валюту. В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

На узбекско-кыргызской границе регулярно задерживают валютных контрабандистов. В декабре сотрудники погранслужбы Узбекистана задержали двух жителей Наманганской области страны по подозрению в контрабанде валюты на сумму 469 тысяч долларов и 4,1 миллиона российских рублей.

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Теги:
контрабанда, Таможня, Кыргызстан, Узбекистан



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