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Часть самолета Ан-148 Саратовские авиалинии Ан-148, разбившегося после взлета из московского аэропорта Домодедово

Расшифрован речевой самописец Ан-148: пилоты ругались во время падения

REUTERS / Sergei Karpukhin
Происшествия
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (14)
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Ранее Росавиация, привлекая ведущих пилотов-инструкторов, решила разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов на комплексном пилотажном тренажере Ан-148

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали показания бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Московской области.

По словам собеседника "Коммерсантъ", эксперты восстанавливали запись в течение двух дней.

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
REUTERS / STRINGER
Почти 500 обломков Ан-148 нашли в районе крушения самолета в Подмосковье
Вначале слышно, как перед вылетом из аэропорта Домодедово, пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов.

Расшифровав параметрический самописец разбившегося самолета, специалисты МАК пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тысячи метров индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (14)

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Теги:
Авиакатастрофа, Московская область



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