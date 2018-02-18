В Ташкенте пассажиры рейсового автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на пересечении улиц А.Темура и Осие столкнулись автомобиль марки КамАЗ и пассажирский автобус.

Очевидцы ДТП позвонили узбекским спасателям, так как в автобусе несколько пассажиров получили травмы и не могли из него выйти.

"Спасательный отряд оперативно выехал на место происшествия по указанному адресу и экстренно эвакуировал травмированных пассажиров из разбитого автобуса", — говорится в сообщении МЧС Узбекистана.

В столице республики 15 февраля произошла еще одна авария с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной. Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.