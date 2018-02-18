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В Юнусабадском районе Ташкента, на пересечении улиц А.Темура и Осиё столкнулись а/м марки Kamaz и пассажирский автобус марки Mercedes benz.

В Ташкенте пассажиры рейсового автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

© МЧС Узбекистана
Происшествия
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Тема:
События Ташкента (35)
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Узбекским спасателям пришлось эвакуировать из разбитого автобуса пассажиров, получивших травмы

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на пересечении улиц А.Темура и Осие столкнулись автомобиль марки КамАЗ и пассажирский автобус.

Машина службы инкассации столкнулась с пассажирским автобусом в Ташкенте
© podrobno.uz / Михаил Довлатов
В Ташкенте в ДТП с инкассаторской машиной погиб водитель автобуса
Очевидцы ДТП позвонили узбекским спасателям, так как в автобусе несколько пассажиров получили травмы и не могли из него выйти.

"Спасательный отряд оперативно выехал на место происшествия по указанному адресу и экстренно эвакуировал травмированных пассажиров из разбитого автобуса", — говорится в сообщении МЧС Узбекистана.

В столице республики 15 февраля произошла еще одна авария с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной. Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.

Тема:
События Ташкента (35)
Теги:
авария, ДТП, автобус, МЧС Узбекистана, Ташкент



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